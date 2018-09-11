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Пермь. Новости культуры 10.09.2018 →

Таких ранних заморозков в крае не было 60 лет

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рябина

В Перми температура воздуха побила рекорд 60-летней давности. По данным синоптиков, в городе она опустилась до минус одного градуса. Таких ранних заморозков у нас не было с 1958 года.

Как прокомментировали ситуацию в ГИС-Центре Пермского классического университета, в ночь на 10 сентября сложилась идеальная погода для выхолаживания. Из-за плотной облачности накануне днем не было прогрева воздуха. По словам ученых, заморозки в первой декаде сентября в Перми наблюдаются довольно редко. В последний раз они были 10 лет назад. Тогда также был установлен температурный рекорд. Также синоптики говорят, что в этом году аномально короткий, безморозный период в Перми продолжался всего 99 дней.

По прогнозам синоптиков, в Пермском крае в первой половине недели ожидается сухая погода с ночными заморозками. Ночью температура воздуха будет опускаться до 0…-2, в среду днем потеплеет до +15…+20. В четверг в регион придут дожди, а с субботы начнется похолодание, насколько оно будет существенным, сказать пока сложно.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 11.09.2018 в 11:35 в рубрике - Вести Пермь

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Пермь. Новости культуры 10.09.2018 →

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