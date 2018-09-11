Бережливое производство: Чем мы хуже Японии?

На пермском предприятии "Уралбумага" подвели итоги программы по повышению производительности труда. Здесь сокращают брак и простои, а по сути - экономия и выше зарплата. Как это работает?

Из бумаги на этом заводе делают гофрокартон. А уже из него готовые ящики. В дальнейшем в них упаковывают, например, газировку или бытовую химию. Восемь месяцев назад предприятие вошло в программу «Бережливое производство».

Александр Брылунов, машинист печатно-высекательного агрегата ООО «Уралбумага»: "Сейчас активно занимаемся сокращением времени переналадки, то есть это тоже потери, раньше у нас это занимало 35-40 минут, сейчас это занимает 20 минут".

Официальное название «Программа повышения производительности труда». Сокращают количество брака и простоев, ставят станки так, чтобы не надо было по десять раз перевозить сырье. Итоги работы оценила помощник министра экономического развития России.

Юлия Урожаева, помощник министра экономического развития РФ: "Мы были здесь полгода назад и видим значимые изменения: что произошло с подготовкой к работе с запасами, что произошло на линиях, что произошло с перемещением продукции. Рост потрясающий".

18 различных проектов запустил завод, чтобы достичь роста производительности на 10 процентов, это в два раза выше плановых показателей.

Александр Сухановский, генеральный директор группы предприятий ПЦБК: "К примеру, в августе месяце на производстве гофротары был поставлен абсолютный рекорд по выпуску готовой продукции – гофроящиков. Это около 15 миллионов метров".

Получается, предприятие развивает производство, что само по себе выгодно. Толчок получает и экономика региона. Вместе это новые рабочие места для пермяков.

Александр Бойченко, председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края: "Положительный пример, который ушел намного вперед - это Япония, самая высокая производительность труда, самая низкая безработица в мире. Чем мы хуже? Почему мы это не можем сделать? Я думаю, с такими людьми, с такой целью у нас все получится".

По итогам реализации программы к 2025 году предприятия-участники будут работать лучше, эффективнее, как минимум на 30 процентов.