В Прикамье ветерана труда судят за мак на участке

В суде Пермского района начался процесс над пенсионером из деревни Мокино. На него возбудили уголовное дело за незаконную культивацию наркосодержащих растений. Поводом для этого послужил обычный мак, который, как говорят, случайно появился на грядках. Полицейские нашли аж 467 кустов. Могут ли за это привлечь, по сути, любого огородника?

Ветеран труда, проработавший десятки лет в колхозе «Россия», теперь на скамье подсудимых. Игоря Трошева обвиняют в незаконном культивировании наркосодержащих растений в особо крупном размере. Для пенсионера это стало шоком.

Игорь Трошев, обвиняемый: "Не было таких умыслов у меня никогда, чтоб я приготавливал для наркоманов. Я непьющий, 27 лет уже не пью, не курю".

Опасный урожай из 467 кустов мака обнаружили на шести сотках - среди чеснока, клубники и в зарослях малины. За огородом дедушка ухаживает один, рассказывает внучка Анжела. Дети живут далеко, жена - инвалид.

В суде Игорь Трошев признался - мак видел, но убирать не стал.

Игорь Трошев, обвиняемый: "Где мешалось, я убирал, где не мешалось - оставлял".

По словам соседей, случаи появления маковых кустов не единичные - на некоторых участках их пытались вырастить наркозависимые.

Попасть на участок может каждый, но сегодняшний обвиняемый никак не ожидал, что угроза спокойной жизни может исходить изнутри. И уж тем более не предполагал, что за это грозит реальный срок - до 8 лет лишения свободы. По словам Игоря Трошева, мак произрастал не первый год, но впервые мужчина узнал об уголовной ответственности.

Анжела Трошева, внучка Игоря Трошева: "С каждым может человеком случится. Какой это проступок? В том, что не уследил за своим огородом?!".

Сейчас на Игоре Трошеве держится вся семья - будучи на пенсии, он работает оператором газовой котельной. Обращаются за помощью и все односельчане.

- Домой что-то надо сделать - помогает. В огороде помогает.

Вину пенсионер из Мокино не признаёт - заявляет, что мак не выращивал и не ухаживал за ним.

Егор Михайлов, адвокат: "На суде мы услышали, что прополкой мака он не занимался, его не поливал. Соответственно, отсутствует объективная сторона преступления".

Однако суду доказательств пока недостаточно, заседание перенесли на 18 сентября. Между тем, на соседних огородах до сих пор можно найти отцветающие маковые кусты. Так что в теории на скамье подсудимых может оказаться почти каждый владелец приусадебного участка.