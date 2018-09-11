«Единая Россия»: Провала на выборах не случилось
В Пермском крае подвели итоги Единого дня голосования. 9 сентября в Прикамье избирали около двух тысяч депутатов в 36 территориях: в 9 городских округах и 27 муниципальных районах. Самое большое число кандидатов зарегистрировала всероссийская партия «Единая Россия» - это 1 809 человек. В результате свыше 70 процентов всех мандатов получили кандидаты от этой партии. Наилучший результат зафиксирован в Кизеловском, Гремячинском, Красновишерском и Александровском районах. Самая же «острая» борьба развернулась в Краснокамске.
Вячеслав Григорьев, исполняющий полномочия секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:
"Некоторые аналитики и политтехнологи из других городов прогнозировали провал на выборах, но как вы видите, этого не случилось. Люди, которые наводили ужас на кампанию в Краснокамске, в Краснокамске партия «Едина Россия» заместила 75 процентов мандатов, то есть из 20 человек, 15 - это люди, которые выдвинуты партией «Едина Россия».
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