«Прокачай через край!». Под таким девизом в Перми прошел третий Молодежный форум. Участие в нем нынче приняли почти 1700 человек. В качестве спикеров и экспертов выступили предприниматели, спортсмены, ученые, журналисты, деятели искусств, среди которых были декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, актер Антон Богданов, эстрадная певица Диана Гурцкая. Они провели мастер-классы по организации событий спортивных, творческих и культурных, а также презентации бизнес-кейсов и медиа-проектов. Самые оживленные дискуссии развернулись на площадках, посвященных волонтерству, киберспорту и молодежной политике.

Кристина Федотова, участник Молодежного форума «Пермский период. Новое время»: "Мероприятие очень полезное. Кто-то пришел сюда с вопросами, чтобы получить на них ответы. А кто-то встретит здесь единомышленников, чтобы объединиться и вместе работать в данном направлении".

Главной площадкой для форума стала территория завода имени Шпагина в центре Перми. Из его цехов вывезли неработающее оборудование, после чего провели косметический ремонт, сохранив при этом атмосферу «индастриал». Открывал мероприятие губернатор Пермского края Максим Решетников.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Нам очень важно, чтобы молодежь видела себя в крае, развивала себя в крае, понимала, что в крае делается. Потому что им дальше это все продолжать. Наши проекты выходят за рамки одного года, двух и даже пятилетки. Они очень длинные - это и развитие производства, инфраструктура и социальная сфера".