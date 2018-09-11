Пермский марафон: Кажется, бежал весь город
Участие в Пермском международном марафоне, который нынче прошел уже во второй раз, приняли больше семи тысяч человек. Такие итоги подвели официально. И спортсмены, и любители бежали самые разные дистанции - от 3 до 42 километров. Главный приз - полмиллиона рублей. Как это было, и кто победил?
Под гимн Пермского марафона на сцену выносят флаги 16 стран мира. Участники приехали из Европы, Африки и Средней Азии. Отличия от прошлогоднего все заметили еще на регистрации. Нет очередей.
Перед Театром-Театром - главный городок - экспо. Спорттовары, сувениры, соревнования по стронгмэну и кроссфиту, показательные выступления атлетов. Пермский марафон-2018, второй по счету, собрал более 7 тысяч участников и тысячи болельщиков.
Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор: "Для меня в эту промозглую погоду совершенно невероятно видеть счастливые лица людей".
Накануне углеводная загрузка - бесплатно все участники были приглашены на «Паста Пати» - итальянскую лапшу с добавками. А прямо перед забегом - разминка, самостоятельно или с тренером. Ну и все, на старт.
И кажется, побежал весь город. Очень много детей, отдельный заезд для колясочников. Всего четыре дистанции. Самая маленькая, 3 километра, оказалась самой популярной. А десятикилометровый маршрут пробежали губернатор региона Максим Решетников и глава города Дмитрий Самойлов.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Было три задачи: первое - пробежать, второе - не перейти на шаг, третье - уложиться в час пятнадцать, час двадцать. Все три задачи выполнил для себя, поэтому считаю, что все получилось".
Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Я в прошлом году дал публичное обещание пробежать больше, чем 3 километра, пятерки не было, пришлось бежать 10,5. Эмоции, конечно, самые радостные, вы видите, в городе настоящий праздник".
В классическом марафоне два победителя. Юрий Чечун среди мужчин - 2 часа 18 минут 34 секунды, и Алина Прокопьева - чуть больше двух с половиной часов. Обоим приз - по полмиллиона рублей.
На финише все участники получают смс со своим результатом на телефон и медаль на грудь.
Сразу после финиша все марафонцы идут делать лазерную гравировку на медали. Чаще всего это имя фамилия и время забега, чтобы его запомнить и на следующий год улучшить результат.
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