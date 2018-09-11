Зона платной парковки расширилась вдвое

В Перми расширилась зона платной парковки. Территория увеличилась почти в два раза, и отныне она захватывает чуть ли не весь центр города. Цена прежняя - 20 рублей в час. Бесплатно - 15 минут. Штрафы тоже остались неизменными: тысяча - за первое нарушение, и две - за второе. Где теперь придется стоять за деньги?

С 10 сентября стоянка за деньги в Перми разрослась почти в два раза. Приросла тремя новыми зонами.

Обратимся к карте. Самая маленькая из них. Клименко, Островского, Ленина и Петропавловская. Получился практически правильный квадрат. Для ориентира - художественное училище и железнодорожный техникум. Самая большая прибавила аж 2 квартала. От Попова до Крисанова теперь нужно заплатить за парковку. Вверху ул. Монастырская, а внизу улица Пушкина. И средняя зона - прямоугольник, ограниченный улицами Пушкина, Революции, Николая Островского и Компросом. Для понимания: здесь есть гипермаркет, стадион «Юность» и Парк имени Горького.

В итоге больше 5 тысяч мест для паркинга за 20 рублей в час. Но не всё ещё пока гладко. Вернёмся на Клименко. Здесь соответствующий знак есть, а вот «карманов» нет. Ощущение, что машина остановилась прямо на дороге.

Так называемый новый центр как был забит, так и остался. Деваться некуда. Плюс, ещё не все в курсе, что надо оплатить, а иначе штраф тысяча рублей, повторное нарушение - уже две тысячи.

Естественно, что у водителей возникает вопрос. А зачем расширять платную парковку.

Максим Кис, начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»: "Парковки у дорог - это парковки для недлительного размещения транспорта. Если человек паркуется на весь день, он должен парковаться на внеуличных стоянках, в том случае, если это для него накладно, то он должен парковаться на перехватывающих парковках".

Правда, последних, перехватывающих, пока нет. Документы только разрабатываются. А вот строить их будут лишь в 2019-м. Кстати, ещё одно расширение не за горами. С 1 октября платным станет Комсомольский проспект до «Башни смерти», Чернышевского и Островского до Средней дамбы.