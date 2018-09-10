Студенты Прикамья вышли на улицы

Самое массовое посвящение в первокурсники прошло в Перми. Разом в студенты произвели более двух с половиной тысяч человек из всех вузов краевой столицы. Перед церемонией шумной, но организованной колонной ребята прошли через центр города. С ними рядом был и корреспондент Антон Нагибин.