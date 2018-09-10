В Перми выбирали самого сильного человека России
В Перми выбрали самого сильного человека России и установили новый рекорд. В Перми прошли всероссийские турниры самых сильных и красивых телом людей - Чемпионаты России по командному функциональному многоборью, премьерный по лазанию по канату и силовому экстриму в элитной весовой категории до 105 килограммов. Последний всегда привлекает максимальное количество зрителей, так как гарантирует зрелище на пределе человеческих возможностей.
13 силачей, прошедших предварительный 2-х годичный отбор, поднимали Ось Аполлона, совершали «прогулку фермера» с чемоданами, имитировали труд «грузчика» в эстафете с пудовыми мешками и кегой. Как и заявляли организаторы, верных любителей пермского стронга порадовали новым рекордом. Самый молодой участник, 19-летний Борис Харламов, поднял камень атласа весом в 202, 5 килограмма.
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