← Выборы в Пермском крае прошли при средней явке в 26%
В Перми расширили зону платной парковки
В Перми расширили зону платной парковки. Теперь она распространяется от Окулова до Пушкина и от Крисанова до Революции. В дневное время в будние дни за оставленный автомобиль в уличном кармане в пределах данной зоны придется заплатить 20 рублей за час.
С 1 октября будет еще одно расширение. Теперь в сторону улицы Чернышевского, которая станет пограничной на участке от Островского до Комсомольского проспекта. Однако площадь перед ГУВД все-таки решено оставить бесплатной. А вот ниже по проспекту - в сторону Камы -стоянка будет платной, а от перекрестка с Краснова зона распространится в направлении центрального рынка и далее, по ул. Пушкина до улицы Крисанова.
В ближайший год дальнейшего расширения зоны платной парковки не предвидится. В планах у специалистов пермской дирекции дорожного движения разобраться с так называемыми внеуличными и перехватывающими парковками. Ранее надежды были на бизнес и частные капиталы и инициативы, но они не оправдались.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Выборы в Пермском крае прошли при средней явке в 26%
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Новым полпредом президента в ПФО стал Игорь Комаров
Пермский марафон: Как это было?
«Камские огни» собрали фигуристов со всего Прикамья
Уроженца Удмуртии подозревают в пяти изнасилованиях
Новый фонтан «споет» пермякам в День города-2019
Пермские нефтяники открыли именной холл в Политехе
В Перми появился очередной лифт-убийца
Ветеранов-блокадников со всей России сблизила скайп-конференция
Добавить комментарий: