В Перми расширили зону платной парковки. Теперь она распространяется от Окулова до Пушкина и от Крисанова до Революции. В дневное время в будние дни за оставленный автомобиль в уличном кармане в пределах данной зоны придется заплатить 20 рублей за час.

С 1 октября будет еще одно расширение. Теперь в сторону улицы Чернышевского, которая станет пограничной на участке от Островского до Комсомольского проспекта. Однако площадь перед ГУВД все-таки решено оставить бесплатной. А вот ниже по проспекту - в сторону Камы -стоянка будет платной, а от перекрестка с Краснова зона распространится в направлении центрального рынка и далее, по ул. Пушкина до улицы Крисанова.

В ближайший год дальнейшего расширения зоны платной парковки не предвидится. В планах у специалистов пермской дирекции дорожного движения разобраться с так называемыми внеуличными и перехватывающими парковками. Ранее надежды были на бизнес и частные капиталы и инициативы, но они не оправдались.