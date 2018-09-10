Выборы в Пермском крае прошли при средней явке в 26%

9 сентября - Единый день голосования. В минувшее воскресенье ряд предвыборных кампаний завершились в некоторых муниципалитетах Прикамья. Выборы проходили в 36 территориях края. Избиралось около 2 тысяч муниципальных депутатов. Средняя явка составила чуть выше 26 процентов.

Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Состоялась масштабная избирательная кампания. Избиралось 2/3 всех депутатов в Пермском крае. Выборы состоялись. Состоялись законно, легитимно, нарушений минимальное количество, и через два дня все итоги будут окончательно подведены".