Выборы в Пермском крае прошли при средней явке в 26%
9 сентября - Единый день голосования. В минувшее воскресенье ряд предвыборных кампаний завершились в некоторых муниципалитетах Прикамья. Выборы проходили в 36 территориях края. Избиралось около 2 тысяч муниципальных депутатов. Средняя явка составила чуть выше 26 процентов.
Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Состоялась масштабная избирательная кампания. Избиралось 2/3 всех депутатов в Пермском крае. Выборы состоялись. Состоялись законно, легитимно, нарушений минимальное количество, и через два дня все итоги будут окончательно подведены".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Новым полпредом президента в ПФО стал Игорь Комаров
Пермский марафон: Как это было?
«Камские огни» собрали фигуристов со всего Прикамья
Уроженца Удмуртии подозревают в пяти изнасилованиях
Новый фонтан «споет» пермякам в День города-2019
Пермские нефтяники открыли именной холл в Политехе
В Перми появился очередной лифт-убийца
Ветеранов-блокадников со всей России сблизила скайп-конференция
Вести Пермь. События недели 09.09.2018
Добавить комментарий: