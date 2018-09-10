← Новым полпредом президента в ПФО стал Игорь Комаров
Пермский край. Неделя за 159 секунд
События и темы последних дней, о которых стоит упомянуть отдельно, - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
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← Новым полпредом президента в ПФО стал Игорь Комаров
События и темы последних дней, о которых стоит упомянуть отдельно, - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
|10.09.2018 в 18:01
|10.09.2018 в 17:36
|10.09.2018 в 17:03
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Пермский край. Неделя за 159 секунд
Новым полпредом президента в ПФО стал Игорь Комаров
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«Камские огни» собрали фигуристов со всего Прикамья
Уроженца Удмуртии подозревают в пяти изнасилованиях
Новый фонтан «споет» пермякам в День города-2019
Пермские нефтяники открыли именной холл в Политехе
В Перми появился очередной лифт-убийца
Ветеранов-блокадников со всей России сблизила скайп-конференция
Вести Пермь. События недели 09.09.2018
На Балу 21 века царила атмосфера праздника и драйва
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