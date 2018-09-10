Новым полпредом президента в ПФО стал Игорь Комаров

Персона уходящей недели, в том числе и в Прикамье, Игорь Комаров - новый президентский полпред в Приволжском федеральном округе. Соответствующий указ главы государства опубликован в минувшую пятницу на сайте Кремля. Игорь Комаров возглавлял «Роскосмос» с 2015 года до мая 2018-го. Затем, 11 июля Комаров занял пост заместителя министра науки и высшего образования России. И вот теперь - новая должность. Предыдущий полпред в ПФО Михаил Бабич ушел работать чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии.