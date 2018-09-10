Пермский марафон: Как это было?

2 главных приза Пермского международного марафона по 500 тысяч рублей отправились в Самару и Чувашию. Абсолютными победителями на марафонской дистанции стали Юрий Чечун из Тольятти и Алина Прокопьева из Чебоксар. Всего за главную награду боролись 630 любителей бега из России и стран зарубежья.

Регистрация на пермский марафон началась заранее и что сразу бросилось в глаза участникам - в отличие от прошлого года не было очередей. Забрать на регистрации нужно было две вещи - фирменную футболку разных цветов и размеров и стартовый набор.

Участников приглашали на бесплатную PastaParty. Итальянская лапша заряжает углеводами накануне длительной пробежки.

На площади перед Театром-Театром - главный городок марафона. Здесь ЭКСПО, павильоны со спортивной продукцией, соревнования по стронгмэну и кроссфиту, выступления спортсекций Перми.

Перед забегами обязательно разминка. Самостоятельно или с тренером. И все. На старт.

8 тысяч участников из 16 стран мира. Четыре дистанции 3, 10, 21 и классический марафон 42 километра. Самая маленькая, естественно, оказалось самой популярной, 4 тысячи зарегистрировавшихся. Побежали все, на старт вышло очень много детей, отдельный заезд по трассе организовали для колясочников. На десятикилометровый маршрут зарегистрировались глава Перми и губернатор региона.

Чуть больше десяти минут - это лучшее время на дистанции три километра.

В классическом марафоне в мужском зачете - 2 часа 18 минут 34 секунды и приз в полмиллиона рублей достался Юрию Чечуну. Алина Прокопьева стала победителем в женском зачете с результатом в два с половиной часа. Она, впрочем, как и абсолютно все участники марафона, сразу после полосы финиша получила смс со своим результатом и памятную медаль.