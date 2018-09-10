«Камские огни» собрали фигуристов со всего Прикамья
В спорткомплексе Сухарева прошли краевые соревнования по фигурному катанию «Камские огни» для спортсменов-разрядников. Открывали соревновательную программу года мальчики и девочки от 6,5 лет. Кроме представителей пермских школ, это гости из Одинцова, Пышмы и Екатеринбурга. Свой профессиональный путь фигуристы всегда начинают с одиночной категории. Пары опытные тренеры будут составлять позднее, когда появится устойчивый навык скольжения, когда будущие звёздочки научатся вставать и снова танцевать после падений.
В сезон прикамская федерация фигурного катания входит активно. 8 сентября на лёд спорткомплекса Сухарева вышли фигуристы со спортивными разрядами в рамках 1-го этапа Кубка Пермского края. Участие приняла и ведущая пермская пара - дебютанты и сразу призёры юниорской серии Гран-при - Апполинария Панфилова- Дмитрий Рылов. Поддержать спортсменов на трибунах зрители могли бесплатно.
Валентина Тюкова, член тренерского совета Федерации фигурного катания России, ЗТР: "Самое главное - научить детей кататься. Чтобы ребята понимали, что такое рёбра - наружное, внутреннее. Чтобы дети научились вращаться. Детей учат сразу прыгать - крутятся, вертятся, а скольжения нет. Сейчас в правилах соревнований самое главное внимание уделяется на скольжение".
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