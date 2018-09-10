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Уроженца Удмуртии подозревают в пяти изнасилованиях
Полицейские опубликовали фотографию маньяка, задержать которого удалось только спустя семь лет после первого совершенного им злодеяния. Известно, что преступник выискивал жертв в общественных местах Индустриального, Дзержинского районов в Перми, нападал на них ночью. Одна из пострадавших была несовершеннолетней. Сейчас 44-летнего уроженца Удмуртии подозревают в пяти эпизодах изнасилований. Речь идет только о подтвержденных случаях. Однако правоохранители предполагают, что жертв может быть намного больше.
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