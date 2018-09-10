Новый фонтан «споет» пермякам в День города-2019

В Перми состоялся тестовый запуск центрального объекта новой эспланады - нового светомузыкального фонтана. Увидеть его полностью завершенным пермяки смогут на следующий День города.

Рабочий день сварщика Николая Васильева длится 12 часов. Сегодня он выполняет работы внутри фонтана. Ему предстоит сварить подающие коллекторы колец и установить их. Работа тут идет практически без выходных.

Николай Васильев, сварщик: "Без выходных можно сказать. Работа со сдачей фонтана - это очень важная вещь. Работаем, чтобы быстрее сделать".

Именно здесь, под землей, разместилось все оборудование и технологическая часть фонтана. Сердце - 23 мощных насоса, которые будут непрерывно качать воду. Впрочем, работы уже на финишной прямой. Готовность оборудования подтвердил тестовый запуск.

Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации города Перми: "Для того чтобы мы могли его запустить, мы проложили около 6 км всевозможных сетей. Электрические сети, вода, канализация. Подрядчик провел большую работу, чтобы выполнить все это, причем за очень короткие сроки".

Шоу будут создавать водный экран, мощная система акустики и лазерные лучи. 271 форсунка будет выдавать 10 типов струй - вертикальные, веерные, спиральные, пенные, прерывистые.

Сейчас подрядчик доделывает облицовку фонтана и скоро приступит к бетонированию прилегающей территории, а также переустройству канализации. В ближайшее время все будет готово и к техническому запуску уже с музыкой и лазерами.

Разработка светомузыкальной партитуры уже идет. Что касается прилегающей территории - объявлен аукцион по ее благоустройству. Новую площадь вместе с фонтаном пермяки увидят в День города в 2019 году.