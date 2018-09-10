В Перми появился очередной лифт-убийца

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жуткой трагедии, которая произошла в Орджоникидзевском районе Перми. В шахту лифта упала и разбилась насмерть пожилая женщина. Очевидцы говорят: перед этим в кабине застряли несколько человек.

Все следственные мероприятия в доме на Кронита, 4 уже завершены. Лифт, в котором произошла трагедия, не работает. Все произошло, когда кабина застряла между первым и вторым этажом. В это время в ней находилось несколько человек, в том числе двое детей.

Пока мужчина на восьмом этаже пытался вручную поднять кабину лифта, его мать Людмила Мошкина на восьмом этаже следила за открытой дверью в шахту лифта. Именно здесь и произошло падение. Для Следственного комитета основным вопросом станет, при каких обстоятельствах это случилось.

Падение оказалось смертельным, а те, кто находились в это время в кабине лифта, рассказывают и вовсе ужасающие истории. После часа ожидания они вдруг почувствовали сильнейший удар сверху.

Людмила Субботина: "Ребята ревут. Все испугались. Я старая, стою в уголочке. Не ревите, говорю, нас все равно вытащат. А страшно. Дверь металлическая перед нами, и вот так рука".

Как выяснилось, погибшая Людмила Мошкина в этом доме даже не проживала. Пришла для того, чтобы встретить внуков из школы. Тройняшки только в этом году пошли в первый класс.

Родственники погибшей: "На ней все держалось. Она к нам придет, мы ждали ее прихода, потому что всем некогда, она наготовит, приберется. Мы как в раю жили".

Тем временем в Следственном комитете уже завели дело по факту смерти человека.

Андрей Олин, помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю: "Следователями проведен осмотр места происшествия, совместно со специалистами Ростехнадзора изымается и осматривается документация, регламентирующая правила безопасности при эксплуатации лифта, проводятся другие необходимые следственные действия".

По словам родственников, с ними до сих пор даже не попытались связаться представители ТСЖ и компании «Лифтэнергосервис» - организации, которая отвечает за обслуживание лифтов в этом доме. В любом случае, к этим организациям вопросы еще появятся.