Пермские нефтяники открыли именной холл в Политехе
Чтобы не ошиблись с выбором профессии. Пермские нефтяники открыли именной холл в Пермском политехническом университете. Задача - сориентировать будущих сотрудников в истории и достижениях «Пермнефтеоргсинтеза» в его 60-летие.
Так измеряется количество выделяемого газа. Лабораторные опыты проводит студент Владислав Глазнов. Скоро предстоит определиться с местом работы - и уж точно не экспериментальным путём. Предприятие Влад уже выбрал, когда проходил практику.
Владислав Глазнов, студент 4 курса химико-технологического факультета ПНИПУ: "Сама установка, где я проходил практику, мне очень понравилась. Там и отличный начальник установки, и коллектив. Очень хорошая, перспективная работа".
Речь о «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе». Теперь о его истории и достижениях можно в подробностях узнать на 4-м этаже одного из корпусов политеха. Здесь открылся именной холл, посвящённый 60-летию предприятия. Церемония открытия отразила политику компании - объединение традиций с современными тенденциями.
Сергей Андронов, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»: "Мы не ограничиваем наше сотрудничество рамками холла или подготовкой персонала. У нас много идей, связанных с поиском технических решений".
Уже сейчас проводятся совместные испытания. В перспективе создание базовой кафедры «Переработка нефти и газа», где будут учить по профильным для предприятия направлениям.
Сотрудничество нефтяников и факультета состоит из множества компонентов - это производственная и преддипломная практика, именные стипендии и гранты для молодых преподавателей. Как результат - каждый пятый сотрудник предприятия - выпускник химико-технологического факультета пермского политеха.
Анатолий Ташкинов, ректор Пермского национального исследовательского политехнического университета: "Один из самых высоких баллов среди всех инженерных и естественно-научных специальностей в этом году был именно на химико-технологический факультет, причём именно на специальность «Химические технологии». Это подчёркивает то, что ребята видят перспективу".
Часть выпускников, уже работая на предприятии, продолжают обучение. И всегда готовы рассказать младшим коллегам, почему выбрали именно эту работу.
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