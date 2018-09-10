Пермские нефтяники открыли именной холл в Политехе

Чтобы не ошиблись с выбором профессии. Пермские нефтяники открыли именной холл в Пермском политехническом университете. Задача - сориентировать будущих сотрудников в истории и достижениях «Пермнефтеоргсинтеза» в его 60-летие.

Так измеряется количество выделяемого газа. Лабораторные опыты проводит студент Владислав Глазнов. Скоро предстоит определиться с местом работы - и уж точно не экспериментальным путём. Предприятие Влад уже выбрал, когда проходил практику.

Владислав Глазнов, студент 4 курса химико-технологического факультета ПНИПУ: "Сама установка, где я проходил практику, мне очень понравилась. Там и отличный начальник установки, и коллектив. Очень хорошая, перспективная работа".

Речь о «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе». Теперь о его истории и достижениях можно в подробностях узнать на 4-м этаже одного из корпусов политеха. Здесь открылся именной холл, посвящённый 60-летию предприятия. Церемония открытия отразила политику компании - объединение традиций с современными тенденциями.

Сергей Андронов, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»: "Мы не ограничиваем наше сотрудничество рамками холла или подготовкой персонала. У нас много идей, связанных с поиском технических решений".

Уже сейчас проводятся совместные испытания. В перспективе создание базовой кафедры «Переработка нефти и газа», где будут учить по профильным для предприятия направлениям.

Сотрудничество нефтяников и факультета состоит из множества компонентов - это производственная и преддипломная практика, именные стипендии и гранты для молодых преподавателей. Как результат - каждый пятый сотрудник предприятия - выпускник химико-технологического факультета пермского политеха.

Анатолий Ташкинов, ректор Пермского национального исследовательского политехнического университета: "Один из самых высоких баллов среди всех инженерных и естественно-научных специальностей в этом году был именно на химико-технологический факультет, причём именно на специальность «Химические технологии». Это подчёркивает то, что ребята видят перспективу".

Часть выпускников, уже работая на предприятии, продолжают обучение. И всегда готовы рассказать младшим коллегам, почему выбрали именно эту работу.