Вести Пермь. События недели 09.09.2018

Ключевые темы выпуска:

- Последний визит в гости к внукам. Как в Перми появился очередной лифт-убийца.

- Время учиться. Почему прикамские пенсионеры непрочь оказаться за партой?

- Большое кино на пермских просторах.

- И подлечим, и подучим. Как детский санаторий превратился в современный лечебно-образовательный центр.

-Тотальное благоустройство. Правда ли, что Пермь намерена вернуть статус самого зеленого российского города.