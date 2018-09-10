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Вести Пермь. События недели 09.09.2018
Ключевые темы выпуска:
- Последний визит в гости к внукам. Как в Перми появился очередной лифт-убийца.
- Время учиться. Почему прикамские пенсионеры непрочь оказаться за партой?
- Большое кино на пермских просторах.
- И подлечим, и подучим. Как детский санаторий превратился в современный лечебно-образовательный центр.
-Тотальное благоустройство. Правда ли, что Пермь намерена вернуть статус самого зеленого российского города.
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