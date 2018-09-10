На Балу 21 века царила атмосфера праздника и драйва
Хорошая осенняя традиция в Перми - на площадки перед Театром-Театром прошел «Бал 21 века». Ждали сюда всех желающих - для них и для профессиональных танцоров установили грандиозную сцену, работал даже музей танца.
Музеем под открытым небом, музеем живого танца - так называли площадь перед Театром-Театром. Все потому, что экспонаты здесь танцуют самые разные стили – от классических до современных.
Модерн, хип-хоп, брейкданс, сальса. Десятки направлений презентуют для пермяков на различных площадках. Присоединиться к танцам могут все желающие.
Эти девушки представляют относительно новый танцевальный стиль – трайбл. Он появился в Америке почти 30 лет назад.
Екатерина, руководитель ансамбля «Ясен свет»:
- Направление трайбл – это объединение нескольких стилей – индийский, бейлиданс и фламенко.
Перемещаемся на главную сцену. Здесь свое мастерство демонстрируют жюри конкурса - танцоры из разных городов России. Затем начинается танцевальный батл среди участников. Первый этап состоялся в прошлые выходные на фестивале «Герои улиц». Сейчас за победу борются 10 коллективов.
- Очень сильные ребята, очень энергичные, задорные.
Здесь царит невероятная атмосфера праздника и драйва. Сейчас проходят финальные танцевальные состязания. А совсем скоро здесь появятся музыкальные коллективы «Мейджикул» и Антоха МС.
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