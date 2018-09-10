«Хрустальной» девочке нужна помощь
44 тысячи рублей не хватает на лечение "хрустальной" девочки Софы Князевой. Год назад все неравнодушные уже помогли ребенку с несовершенным остеогенезом, теперь осталось закрепить успех.
Сегодня София уже сама встречает гостей. С нашей первой встречи прошел ровно год. За это время «хрустальная девочка» научилась ползать и, что важно - ни разу не сломала ручку или ножку.
София Князева: "Там капельницу ставили мне, еще я играла в палате, еще там такой коридорчик есть, и я там играла".
Это Софа рассказывает про столичную клинику, в которой лечат детей с несовершенным остеогенезом - говоря проще, хрупкими костями. В 2017 году малышка смогла отправиться в Москву, в том числе и благодаря помощи наших телезрителей.
Алена Гаврина, педиатр отделения врожденных патологий клиники Глобал Медикал Систем, Москва: «На фоне лечения отмечаем хороший прогресс – Соня активней двигается, самостоятельно садится. Лечение памидронатом и физическую активизацию нужно продолжать, закреплять достигнутое и идти дальше».
Чтобы продолжить лечение, необходимо 527 тысяч рублей, большую часть уже собрали читатели сайта Русфонд. Не хватает еще 44 тысяч рублей. Подарить Софе беззаботное детство без боли и помочь встать на ноги просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 5542 со словом ДЕТИ. Стоимость сообщения - 75 рублей. Операторы МТС и ТЕЛЕ2 попросят своих абонентов подтвердить перевод. Сделайте это, иначе деньги до малышки не дойдут.
Вера Князева, мама Софии: "Сейчас нам нужно стараться ставить ее на ножки, чтобы она почувствовала почву под собой, чтобы она поняла, что такое ходить. У нас впереди школа, мы должны развиваться, общаться со сверстниками".
К учебе в школе София готовится основательно - читает книги, учит наизусть стихи. Малышка твердо решила - хочет стать врачом и помогать людям. Ну, а в свободное время - не прочь спеть для домашних, непременно в микрофон.
Каждый будний день Софа ездит на гимнастику в реабилитационный центр, где тренирует мышцы и развивает мелкую моторику. Чтобы в будущем одеваться без маминой помощи.
За год действительно многое изменилось - на прогулку Софья теперь ходит не в коляске, а выезжает на велосипеде. Неизменным осталась, пожалуй, любовь к модным солнцезащитным очкам.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В чем сила, брат?
Пермь. Вести Спорт 07.09.2018
Марафон и Парад студенчества: Центр Перми закроют для транспорта
Счастья много не бывает!
На скамье подсудимых - 30 человек
Ботанический сад приглашает на дегустацию
Росгвардия делится опытом
В Перми разрабатывают план перехватывающих парковок
В Перми женщина упала в шахту лифта
Пермь. Новости культуры 06.09.2018
Добавить комментарий: