«Хрустальной» девочке нужна помощь

44 тысячи рублей не хватает на лечение "хрустальной" девочки Софы Князевой. Год назад все неравнодушные уже помогли ребенку с несовершенным остеогенезом, теперь осталось закрепить успех.

Сегодня София уже сама встречает гостей. С нашей первой встречи прошел ровно год. За это время «хрустальная девочка» научилась ползать и, что важно - ни разу не сломала ручку или ножку.

София Князева: "Там капельницу ставили мне, еще я играла в палате, еще там такой коридорчик есть, и я там играла".

Это Софа рассказывает про столичную клинику, в которой лечат детей с несовершенным остеогенезом - говоря проще, хрупкими костями. В 2017 году малышка смогла отправиться в Москву, в том числе и благодаря помощи наших телезрителей.

Алена Гаврина, педиатр отделения врожденных патологий клиники Глобал Медикал Систем, Москва: «На фоне лечения отмечаем хороший прогресс – Соня активней двигается, самостоятельно садится. Лечение памидронатом и физическую активизацию нужно продолжать, закреплять достигнутое и идти дальше».

Чтобы продолжить лечение, необходимо 527 тысяч рублей, большую часть уже собрали читатели сайта Русфонд. Не хватает еще 44 тысяч рублей. Подарить Софе беззаботное детство без боли и помочь встать на ноги просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 5542 со словом ДЕТИ. Стоимость сообщения - 75 рублей. Операторы МТС и ТЕЛЕ2 попросят своих абонентов подтвердить перевод. Сделайте это, иначе деньги до малышки не дойдут.

Вера Князева, мама Софии: "Сейчас нам нужно стараться ставить ее на ножки, чтобы она почувствовала почву под собой, чтобы она поняла, что такое ходить. У нас впереди школа, мы должны развиваться, общаться со сверстниками".

К учебе в школе София готовится основательно - читает книги, учит наизусть стихи. Малышка твердо решила - хочет стать врачом и помогать людям. Ну, а в свободное время - не прочь спеть для домашних, непременно в микрофон.

Каждый будний день Софа ездит на гимнастику в реабилитационный центр, где тренирует мышцы и развивает мелкую моторику. Чтобы в будущем одеваться без маминой помощи.

За год действительно многое изменилось - на прогулку Софья теперь ходит не в коляске, а выезжает на велосипеде. Неизменным осталась, пожалуй, любовь к модным солнцезащитным очкам.