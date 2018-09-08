В чем сила, брат?
8 сентября в Перми пройдут сразу три зрелищных силовых турнира, предваряющих пермский международный марафон. Одно из них - всероссийские соревнования среди мужчин и девушек по функциональному многоборью «Парма 59». Он же - кроссфит. Местом действия станет огороженная площадь перед Театром- Театром. Уже поступили заявки от участников со всей России. Программных упражнений из тяжёлой атлетики и гимнастики хватит на целый день. Старт в 11 утра, награждение победителей и призеров в 18:15 на главной сцене.
Более зрелищные мероприятия, когда выступают в команде, это и болельщикам более интересно, и самим спортсменам, их это сильнее подбадривает. Поэтому будут две номинации: мужчина- мужчина и мужчина - женщина. Порядка 40 команд со всех регионов России.
Фишка заключается в том, что мы впервые решили провести турнир по лазанию по канату. Данный вид спорта был олимпийским видом до 1932 года.
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