Пермь. Вести Спорт 07.09.2018

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- На льду спорткомплекса Сухарева стартовали краевые соревнования по фигурному катанию на коньках «Камские огни» для спортсменов -разрядников.

- 8 сентября в Перми пройдут сразу три зрелищных силовых турнира, предваряющих пермский международный марафон. Одно из них - всероссийские соревнования среди мужчин и девушек по функциональному многоборью «Парма 59».