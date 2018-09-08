Пермь. Вести Спорт 07.09.2018
Темы выпуска:
- На льду спорткомплекса Сухарева стартовали краевые соревнования по фигурному катанию на коньках «Камские огни» для спортсменов -разрядников.
- 8 сентября в Перми пройдут сразу три зрелищных силовых турнира, предваряющих пермский международный марафон. Одно из них - всероссийские соревнования среди мужчин и девушек по функциональному многоборью «Парма 59».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Марафон и Парад студенчества: Центр Перми закроют для транспорта
Счастья много не бывает!
На скамье подсудимых - 30 человек
Ботанический сад приглашает на дегустацию
Росгвардия делится опытом
В Перми разрабатывают план перехватывающих парковок
В Перми женщина упала в шахту лифта
Пермь. Новости культуры 06.09.2018
Новая фонтанная площадь в Перми: Прямое включение
«Айболит» в электричке: первые итоги акции
Добавить комментарий: