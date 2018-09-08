Марафон и Парад студенчества: Центр Перми закроют для транспорта

Выходные - событийные для горожан, напряженные - для автовладельцев. В связи с проведением Пермского международного марафона и парада студенчества, будет перекрыт практически весь центр города. Уже с десяти вечера пятницы будет запрещена парковка в центральной части Перми. 8 сентября перекроют улицы Куйбышева от Монастырской до Пермской и Ленина от Комсомольского проспекта до Крисанова. Время - с 12.00 до 14.00 дня.

В воскресенье перекроют еще больше городских магистралей. Среди них участки улиц Ленина, Комсомольского проспекта, Сибирской, Пушкина, Попова, Куйбышева. Здесь побегут участники международного марафона, а автомобильное движение будут открывать по мере прохождения забегов. Кардинальным образом на выходные изменятся маршруты общественного транспорта. Некоторые будут отменены вовсе. Все изменения указаны на сайте «Гортранспермь», с ними лучше ознакомиться еще до выхода из дома.

Анна Орлова, пресс-секретарь департамента дорог и транспорта администрации г. Перми: "Каждый пассажир пользуется своим маршрутом, поэтому на свой маршрут посмотрели, на свою улицу посмотрели, поняли, как объехать. Потому что так или иначе пересадочные узлы будут, то есть трамваи, например, до улицы Горького едут, там уже можно пересесть, в объезд как-то следовать. По Ленина движение осуществляться не будет. Поэтому лучше заранее спланировать эти выходные".