Счастья много не бывает!

Знаменитая пермская надпись "Счастье не за горами" теперь не одна, ее "родственница" появилась в Коми-Пермяцком округе. В небольшой деревушке Асаново Юсьвинского района местные жители своими силами установили "Счастье" на въезде в деревню. Идея скопировать знаменитый арт-объект набережной принадлежит жителю Перми Владимиру Исаеву. Он собрал все необходимые стройматериалы и привез на малую родину.