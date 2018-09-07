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Счастья много не бывает!
Знаменитая пермская надпись "Счастье не за горами" теперь не одна, ее "родственница" появилась в Коми-Пермяцком округе. В небольшой деревушке Асаново Юсьвинского района местные жители своими силами установили "Счастье" на въезде в деревню. Идея скопировать знаменитый арт-объект набережной принадлежит жителю Перми Владимиру Исаеву. Он собрал все необходимые стройматериалы и привез на малую родину.
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