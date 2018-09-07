На скамье подсудимых - 30 человек

Свердловский районный суд Перми вынес приговор участникам группы, обвиняемым в массовом мошенничестве. Преступники действовали на территории Пермского края, Республики Удмуртии и Свердловской области. Представляясь работниками службы социальной защиты населения краевого или областного центра здравоохранения, злоумышленники продавали пожилым людям физиотерапевтические аппараты. Цена за медтехнику превышала ее реальную стоимость в несколько раз. Потерпевшими признаны более 1000 человек. Общая сумма причиненного ущерба превысила 19 миллионов рублей.

Всего было задержано 30 фигурантов в возрасте от 18 лет до 51 года. Сейчас часть из них получила лишение свободы на срок от 1 года до 3 лет. 16 мошенников - условные сроки. Помимо этого, злоумышленники обязаны возместить причиненный ущерб потерпевшим.