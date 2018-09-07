На скамье подсудимых - 30 человек
Свердловский районный суд Перми вынес приговор участникам группы, обвиняемым в массовом мошенничестве. Преступники действовали на территории Пермского края, Республики Удмуртии и Свердловской области. Представляясь работниками службы социальной защиты населения краевого или областного центра здравоохранения, злоумышленники продавали пожилым людям физиотерапевтические аппараты. Цена за медтехнику превышала ее реальную стоимость в несколько раз. Потерпевшими признаны более 1000 человек. Общая сумма причиненного ущерба превысила 19 миллионов рублей.
Всего было задержано 30 фигурантов в возрасте от 18 лет до 51 года. Сейчас часть из них получила лишение свободы на срок от 1 года до 3 лет. 16 мошенников - условные сроки. Помимо этого, злоумышленники обязаны возместить причиненный ущерб потерпевшим.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Ботанический сад приглашает на дегустацию
Росгвардия делится опытом
В Перми разрабатывают план перехватывающих парковок
В Перми женщина упала в шахту лифта
Пермь. Новости культуры 06.09.2018
Новая фонтанная площадь в Перми: Прямое включение
«Айболит» в электричке: первые итоги акции
Гордума провела горячую линию
Новая жизнь для пенсионера: Куда пойти учиться?
В Краснокамске начался ремонт центрального парка
Добавить комментарий: