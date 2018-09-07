Ботанический сад приглашает на дегустацию

Пермяков приглашают в Ботанический сад классического университета для дегустации яблок, груш и даже инжира. Первую пробу сняли сотрудники, а также пушистая гостья сада: белка была настолько увлечена угощением, что даже не испугалась камеры. Если инжир и виноград для Урала считаются экзотикой, то груш и яблок учёные собрали около 200 килограммов. Как раз их и будут пробовать пермяки. Экскурсия с дегустацией состоится во вторник, 11 сентября, в 18.00. Посещение подразумевает благотворительный взнос на развитие Ботанического сада. После экскурсии можно будет приобрести саженцы и задать интересующие вопросы по выращиванию плодовых растений.