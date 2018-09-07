Росгвардия делится опытом

Нацгвардия Узбекистана перенимает опыт Росгвардии. Зарубежная делегация посетила Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации. Гостям показали, как устроен быт курсантов, казармы, тренировочный комплекс, образовательную часть. Что иностранных гостей поразило больше всего?

Именно со спортивного комплекса началась экскурсия делегации из Узбекистана по территории Пермского военного института войск национальной гвардии. Здесь, согласно Госстандарту, на физическую подготовку выделено около 400 часов в год. Легкая атлетика, лыжи, плавание, самбо.

Обмен опытом - главная цель сегодняшнего визита иностранной делегации. Дело в том, что в Узбекистане недавно появился Институт национальной гвардии. Опыт, по мнению гостей, лучше перенимать именно в России. Выбор нашего института тоже не случаен.

Мирзаюсуп Рустамбаев, начальник военно-технического института национальной гвардии Республики Узбекистан: "Здесь очень много разнообразных факультетов, их 6 оказывается, в отличие от Санкт-Петербургского, Саратовского и Новосибирского. Я увидел курсантов, здоровые большие ребята, это о многом говорит, о физической и моральной подготовке".

Дальше гостям показали, как устроен быт курсантов, как обставлены казармы. Впрочем, изучить еще нужно многое - учебную лабораторию, образовательные программы.

Сергей Михолап, начальник ГУ подготовки войск Росгвардии: "Как организован быт наших курсантов, свободное время, сколько дается времени для самостоятельной подготовки, как осуществляется подготовка с потенциалом профессорско-преподавательского состава. Это будет показано, продемонстрировано в рамках существующих договоренностей".

Еще одним пунктом стал местный музей. Здесь собраны материалы об истории института и различные коллекции, посвященные полководцам и военным деятелям. Каждый экземпляр этой коллекции музею в дар привозили выпускники разных лет.