В Перми разрабатывают план перехватывающих парковок

В Перми начали подготовку к расширению зоны платной парковки для автомобилей. На улицах в центре города развешивают новые знаки и переносят паркоматы для оплаты. Их количество остается прежним - 45, правда, теперь они будут стоять на более удаленном расстоянии друг от друга. По статистике пользуются ими 6% всех водителей. Самый распространенный способ заплатить за парковку - смс с мобильного телефона или через мобильное приложение в смартфоне.

Наталья Мухина, пресс-секретарь Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "В связи с расширением зоны парковочного пространства была изменена схема размещения паркоматов. Их количество останется то же, но они по территории будут расширены. Если раньше паркоматы стояли через каждый квартал, то сейчас зона будет расширена".

Зона платной парковки расширится с 10 сентября. С этого момента она охватит территорию, ограниченную улицами Попова, Пушкина, Крисанова, Окулова. Также платными станут парковки, расположенные в рамках улиц Пушкина, Революции, Островского, Комсомольского проспекта. Сюда войдут участки улиц Ленина и Петропавловской от Островского до Клименко и Клименко от Ленина до Петропавловской. С 1 октября к платной зоне добавятся парковки, расположенные на территории, ограниченной улицами Революции, Островского, Чернышевского, площадью Карла Маркса, Сибирской, Полины Осипенко, Комсомольским проспектом, Краснова от Пушкина до Комсомольского проспекта. Цена остается прежней - 20 рублей в час. Сейчас в мэрии разрабатывают план перехватывающих парковок, где можно оставить машину на целый день, но за меньшую сумму.

Максим Кис, начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»: "Парковки вдоль дорог должны быть парковками для посетителей. Приехал - припарковался на 1-2 часа, заплатил 20-40 рублей, это доступно по цене. Если человек приехал на весь день, ему должно быть выгоднее припарковать машину не на дороге, а на внеуличной стоянке. Там парковка на весь рабочий день должна быть в 2 раза дешевле".