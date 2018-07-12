Минимальный набор продуктов в Прикамье подорожал на 7,4 процента
Пермский край по стоимости минимального набора продуктов питания за июнь оказался на 2 месте среди регионов ПФО. В лидерах Самарская область. Эти данные обнародовала федеральная служба статистики.
Рост составил 7,4% - 3869 руб. Сильно увеличилась цена на сахар - на 14.5% - и составила 42 рубля за кг. за июнь сахар подорожал почти на 5%. В прикамье в июне подорожали мясо, свинина, вино и морепродукты.
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