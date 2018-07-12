В Перми 47 частных детских садов имеют лицензию

В Перми 47 частных детских садов получили лицензию - полный список "одобренных" надзорными органами учреждений опубликован на "Дошкольном портале города". Об этом говорили сегодня во время "горячей" телефонной линии, на вопросы о частных детских садах в таком формате в департаменте образования отвечали впервые. Тема вызвала интерес со стороны родителей, за час поступило 6 звонков.

Мария Пынзарь, начальник сектора развития негосударственной сети Департамента образования администрации города Перми:

- Лицензия дает гарантию безопасности нахождения ребенка в дошкольном учреждении, потому что пройдены Роспотребнадзор, Госпожнадзор, созданы все условия в целях безопасности охраны жизни и здоровья ребенка.

Напомним, коммерческие детские сады получают бюджетные субсидии. На ребёнка до 3 лет - 7750 рублей в месяц, для детей от 3 до 7 лет - 5600 рублей в месяц. При этом цена за посещение такого детсада варьируется в среднем от 10 до 30 тыс рублей в месяц.

Наталья Баянкина, методист частного дошкольного образовательного учреждения "Радуга":

- Классический пример - Моцарт родился в семе музыкантов, и благодаря этому его талант раскрылся. Наша задача - найти те способности, которые заложены в ребенке, показать это родителям.

