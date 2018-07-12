← За автотрассу Пермь - Хохловка взялись всерьез
Минимальный набор продуктов в Прикамье подорожал на 7,4 процента →
В Перми 47 частных детских садов имеют лицензию
В Перми 47 частных детских садов получили лицензию - полный список "одобренных" надзорными органами учреждений опубликован на "Дошкольном портале города". Об этом говорили сегодня во время "горячей" телефонной линии, на вопросы о частных детских садах в таком формате в департаменте образования отвечали впервые. Тема вызвала интерес со стороны родителей, за час поступило 6 звонков.
Мария Пынзарь, начальник сектора развития негосударственной сети Департамента образования администрации города Перми:
- Лицензия дает гарантию безопасности нахождения ребенка в дошкольном учреждении, потому что пройдены Роспотребнадзор, Госпожнадзор, созданы все условия в целях безопасности охраны жизни и здоровья ребенка.
Напомним, коммерческие детские сады получают бюджетные субсидии. На ребёнка до 3 лет - 7750 рублей в месяц, для детей от 3 до 7 лет - 5600 рублей в месяц. При этом цена за посещение такого детсада варьируется в среднем от 10 до 30 тыс рублей в месяц.
Наталья Баянкина, методист частного дошкольного образовательного учреждения "Радуга":
- Классический пример - Моцарт родился в семе музыкантов, и благодаря этому его талант раскрылся. Наша задача - найти те способности, которые заложены в ребенке, показать это родителям.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
За автотрассу Пермь - Хохловка взялись всерьез
Заблудившаяся в понедельник пенсионерка найдена живой под Краснокамском
Новости культуры. Пермь. Выпуск от 12.07.2018 г.
Мас-рестлеры Прикамья приглашают в свои ряды всех желающих
Беговые дорожки пермских стадионов ждут физкультурников
Бывший чиновник Илья Денисов дисквалифицирован по решению суда
Руководитель Пермской УФАС провел прием граждан
Выпускники Школы главного архитектора защищали свои проекты
«KAMWA-2018»: три дня лета, драйва и только хорошая музыка!
Виновник столкновения со «скорой» отсидит в колонии 3 года
Добавить комментарий: