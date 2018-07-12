За автотрассу Пермь - Хохловка взялись всерьез

С расчистки обочины начался ремонт дороги Пермь - Хохловка. Используют уникальную, единственную в крае машину - мульчер. Скорость удаления кустарника один километр в час. Бригада рабочих с топорами и пилами выполняет ту же работу раз в пять дольше.

Максим Ефимов, директор "Верхнекамская промышленная компания":

- После того, как произведено мульчирование, можно будет увидеть, что поверхность покрыта толстым слоем щепы, эта щепа не даст расти какой-либо растительности долгое время, три-четыре года.

Это первый этап ремонта трассы, на некоторых участках которой нет живого места. Уже через неделю сюда зайдут строители. Снимут старый асфальт, уложат новый, заменят остановки и дорожные знаки, укрепят обочины. Работы выполняются по программе "Безопасные и качественные дороги", в которую изначально попали 48 объектов.

Сергей Сабуров, заместитель руководителя КГБУ "Управление автомобильных дорог и транспорта" Пермского края:

- От проведения конкурсных процедур сложилась экономия, и дополнительно добавили туда еще 14 объектов, соответственно всего на территории Пермского края будет сделано 62 объекта.