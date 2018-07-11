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Новости культуры. Пермь. Выпуск от 11.07.2018 г.
Новости культуры. Пермь. В выпуске:
-Международный фестиваль KAMWA 2018 состоится с 27 по 29 июля;
-в мемориальном доме-музее Василия Каменского начала работать «Выставка о рыбалке и поэзии» и проходяттворческие встречи под названием «В ритмах Каменского»;
- библиотеки Перми выходят на улицу;
- в экстрим парке пройдет фестиваль "ROCK-N-ROLLный экстрим. Играем».
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