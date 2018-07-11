В ПНИПУ вручили дипломы лучшим выпускникам

В пермском "политехе" вручили дипломы лучшим выпускникам. Их 90 из 3100 закончивших последний курс студентов. Вуз в этом году отмечает свой 65-й день рождения, поэтому церемонию начали с горно-нефтяного факультета, именно на это направление в 1953 году были зачислены первые студенты. Кстати, чтобы выйти на сцену в числе избранных, не обязательно было учиться на одни пятерки.

Николай Шевелев, первый проректор ПНИПУ:

- Если говорить о ребятах, которые закончили с отличием, то их наберется не одна сотня в каждом выпуске, а здесь те, кто, кроме того что имеют красный диплом - это учеба в чистом виде, есть достижения в науке, спорте, самодеятельности, общественной жизни. Это ребята, выдающиеся во всех смыслах.

Со сцены ребят поздравляют гости и потенциальные работодатели. Впрочем, многие выпускники давно определились с местом работы, а некоторые уже решают вполне конкретные задачи на предприятиях и в органах государственной власти.