С призывного пункта отправилась будущая элита Российской армии

Сегодня из Перми к местам несения воинской службы отправился последний в этот призыв эшелон с новобранцами. Провожали их особо, так как эти ребята, можно сказать, сливки общей массы будущих солдат. Часть из них пополнит ряды Главного разведывательного управления, а другая - военно-космических сил. Оба эти рода войск отбирают для себя призывников особо тщательно.

В этой, как говорят военные, не последней, но крайней отправке призыва всего 35 человек, но уже по выправке солдат видно, что это не простые призывники. Служить сегодня отправляется элита Российской армии, будущие солдаты военно-космических сил и Главного разведывательного управления.

Все они прошли до этого особый отбор, многие даже специальную подготовку. У всех сегодняшних призывников за плечами минимум среднее специальное образование и пометка в личном деле о высоких морально-волевых качествах.

Михаил Оболочков, призывник:

- У нас была подготовка к отправке, подъем, зарядка, прием пищи и тренировали шаг.

По традиции на торжественном построении призывников выступают ветераны, герои Вооруженных сил. И этот раз вышел особенным. Проводить будущих солдат прибыл герой Советского Союза, легендарный командир отряда специального назначения "Альфа" Геннадий Николаевич Зайцев. Сам уроженец Чусовского района сегодня особенно тепло приветствовал земляков.

Геннадий Зайцев, герой Советского Союза:

- Ты серьезный очень.

- Из Чусового потому что.

- Ооо! Земляк! Да, это малая родина наша с тобой...

После такой мотивации о желании служить призывников можно лишний раз и не спрашивать.

Геннадий Зайцев, герой Советского Союза:

- Служба в рядах Вооруженных сил - это не только конституционная обязанность граждан Российской Федерации, это мужской долг - готовить себя к защите Родины, воспитывать себя патриотом.

Другой пример патриотизма со стороны подрастающего поколения - юнармейцы, которые сегодня специально прибыли проводить старших товарищей.

Владислав Муллануров, юнармеец:

- Хочется попасть в лучшие войска, может даже в специальную бригаду ВДВ, которая в Московской области. Если бы предложили, я бы сел с ними в автобус и поехал бы служить, может быть даже показал лучшие результаты, чем они.

Всего во время этого призыва из Пермского края к местам прохождения воинской службы уже отправились 2600 новобранцев. На этом весенний призыв можно считать законченным.

Анатолий Мочалкин, военный комиссар Пермского края:

- Мы испытывали некий дефицит людского ресурса - призывников. Июнь и конец мая - это пик отправок. Но Пермский край справился с задачей.

Времени на то, чтобы расслабляться, у призывников уже не остаётся. Уже завтра поезд их доставит в Екатеринбург, где ждет очередное перераспределение для получения воинской специальности.