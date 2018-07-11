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Пермский университет исследуют на доступность без ограничений

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В Пермский национальный исследовательский университет пришли на стажировку два не совсем обычных человека. Пока они учатся в техникуме, но через год планируют стать студентами. Заранее они хотят проверить, способен ли вуз принять людей с ограниченными возможностями здоровья. Что увидели в первый день?

К столовой есть вопросы, но пообедать можно. А вот на звонок в главный университетский корпус, хотелось бы, чтобы реагировали побыстрее.

Василий Кардаков воспитывался в доме-интернате для умственно отсталых детей, но по факту – это человек-остроумие и обаяние. Вместе с Эльвирой он исследует университетский городок, чтобы в дальнейшем университет могли сделать более удобным для студентов на колясках.

Наталья Печищева, руководитель пресс-службы Пермского национального исследовательского университета:

- В обычной повседневной жизни мы часто даже не замечаем двух-трёх ступенек, которые преодолеваем каждый день. Но выяснилось, что все-таки есть эти три ступеньки, которые не так просто преодолеть. И нужен мобильный пандус. А к пандусу нужен поручень.

Изучают поэтапно весь кампус. Где-то предстоит заменить плитку, а где-то принять более сложное решение.

Пятый корпус построен в начале 20 века, здание историческое, поэтому, к примеру, установка лифтов невозможна. Но и в этом случае выход возможен: в перспективе члены приёмной комиссии будут выходить к абитуриентам на колясках.

Но это – нагрузка дополнительная. Основная работа – оцифровка документов и анализ интернет-ресурсов. Эля, к примеру, ежедневно подводит итоги – сколько раз университет упомянули в СМИ. И каждый день обязательно прогулка. Ещё не став студентами, ребята уже почувствовали вкус студенческой жизни.

Василий Кардаков:

- Вообще я по жизни очень весёлый человек, люблю, когда много интересных событий происходит. Они меня и вдохновляют на веселье и чтобы быть оптимистичным человеком.

В университет и домой ребята добираются сами. Обычно приходится просить помощи, но сегодня на 37-м маршруте помогают без лишних слов.

А дальше ребята сами – и лифт вызвать, и чай поставить, и гостей порадовать. Самостоятельную жизнь они пробуют в рамках проекта «Вернуть будущее» благотворительного фонда «Дедморозим». Эля справляется даже с уборкой.

Эльвира Никитина:

- У меня вон веник, я беру – сама подметаю, когда слишком мусорно. Чтобы другим людям, кто приходят, было приятно ходить.

Когда стажировка закончится, ребята вернутся в кунгурский техникум-интернат. Ну а пока знакомятся с городом и пермяками, чтобы через год, когда они вновь приедут сюда, изменился не только студенческий кампус.

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 11.07.2018 в 10:24 в рубрике - Вести Пермь

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