Библиотеки Перми выходят на улицу

Традиция открытия летних читальных залов существует уже 10 лет, но каждый год в ней появляются какие-то новые элементы. Куда пойти отдохнуть, почитать и не только?

Вот так поиграть в настольные игры просто во время прогулки или обеденного перерыва, как сделали мы.И действительно, провести время с пользой, совершенно бесплатно можно в трех пермских скверах. Здесь открылись летние читальные залы. У оперного театра можно еще и выбрать журнал по интересу. О моде, садоводстве или об автомобилях. Среди посетителей сегодня гости из Санкт-Петербурга.

Луиза Мосягина:

- Идея прекрасная и она хороша для такого города - небольшого и хранящего традиции. Если в Питере такой стол выставить не пойдет, то тут -прекрасно!

Эта летняя акцию уже стала традиционной для Перми. И проводится уже более 10 лет. Цель всегда одна - привлечь пермяков к чтению.

Алена Пантелеева, заместитель директора по основной деятельности объединения муниципальных библиотек:

- Взрослые могут выбрать журнал, почитать, тут же отдохнуть на лавочке, на скамеечке в тени.

Для детей предусмотрели более разнообразный досуг. Пока взрослые наслаждаются чтением, малыши могут взять в руки мелки, карандаши и раскраски или сделать поделку из пластилина.Или устроить соревнования по прыжкам на скакалке.

А вот 35-я библиотека на время акции обзавелась своим литературным двориком в парке Дзержинского, что напротив экстрим парка. Причем каждый день работы летнего зала тут посвящен разным тематикам. Рисованию, настольным играм, чтению. Дети заняты делом, родители рады.

Галина Сидухина:

- Дети занимаются, дети при деле, не багают по дворам. И бабушке приятно, и детям хорошо.

У каждого сквера свой режим работы: возле оперного театра пермяков ждут с понедельника по пятницу с 12 до 17 часов, в сквере Дзержинского по вторникам и четвергам с 15 до 17 часов, в саду Миндовского - по четвергам с 16 до 18 часов.

Читальный летний зал будет работать в скверах до конца лета.