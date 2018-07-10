Молодая жительница Гайн утонула на мелководье

Стали известны подробности гибели 20-летней женщины на река Кама в Гайнском районе Коми-Пермяцкого округа. Прежде сообщалось, что она утонула, гуляя по мелководью. Но как это случилось в месте, где вода едва достает человеку до колена?

Все произошло два дня назад. В тот вечер дочь Елены Картинович не вернулась домой - как обычно, после работы, и на звонки не отвечала. Только под утро пришла страшная весть - 20 летняя женщина утонула.На поиски тела вышли родственники погибшей, помощь поступила и от неравнодушных односельчан.

Анастасия Шилкова, сестра погибшей:

- Некоторые люди давали свои моторы, чтобы ездить можно было на лодках.

Однако по прошествии почти тридцати шести часов поиски не принесли абсолютно никаких результатов. Люди предполагали, что течением тело могло отнести далеко от места трагедии.В итоге тело совершенно случайно обнаружила местная жительница, рыбачка. Она ловила рыбу поздно вечером и заметила тело недалеко от берега.Тело обнаружила Любвоь Серёгина. Признается, в этот вечер чувствовала - что-то страшное произойдет.

Любовь Серёгина, пенсионерка:

- А у меня предчувствие было, что я её найду. Посмотрела, подошла ближе, - так, говорю, это Наташа Картинович плывет! Волосы у неё, она задом плыла вниз головой.

Сейчас родственники знают только некоторые подробности. Наталья Картинович отправилась к реке вместе с друзьями. девушка ходила в воде рядом с берегом и провалилась в яму, после попала в водоворот. Находившиеся рядом молодые люди спасти её не смогли.

- Там идешь - очень-очень мелко, по колено. И потом в любом месте может быть обрыв, а Наташа не умела у нас плавать.

У погибшей остались двойняшки, девочкам по два с половиной года. Сейчас они с бабушкой. В социальных сетях объявлен сбор финансовой помощи для семьи, а она понадобится. Дом бабушки ветхий и нуждается в срочном ремонте.