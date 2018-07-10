DJ Smash: «Я буду доволен только когда будет обвинительный приговор с реальным сроком»

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В Ленинском районном суде Перми к этому часу уже завершилось заседание по делу об избиении музыканта Андрея Ширмана в ночном клубе Дом Культуры. Весь день шел опрос свидетелей. Сам потерпевший, более известный как диджей Смеш, также выступил на заседании. Он прибыл в Пермь из Москвы в сопровождении своего друга репера Тимати.

- Меня что возмутило? Вы на лицо моего друга посмотрите.

На лице Андрея Ширмана - шрамы, под кожей - пластины, которые останутся на всю жизнь. Журналистам их демонстрирует друг артиста Тимур Юнусов. Исполнитель, более известный как Тимати, первым разместилкадры из палаты диджея Смэша сразу после операции. Инцидент произошёл в феврале - находясь в заведении под названием «Дом культуры», известный пермяк получил черепно-мозговую травму и перелом челюсти. По версии следствия, к избиению артиста причастны экс-политик и мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнёв, а также спортивный промоутер Сергей Ванкевич.

Тимур Юнусов (Тимати):

- Два ублюдка просто избили моего друга. Один из них профессиональный спортсмен. Они должны сидеть в тюрьме, а не ходить развлекаться.

Александр Телепнёв и Сергей Ванкевич теперь ходят на судебные заседания. На сегодняшнем диджей Смэш присутствует лично: между ним и подсудимыми широкие спины секьюрити и судебного пристава. В феврале в буквальном смысле близкое общение с поклонниками дорого обошлось. Согласно свидетельским показаниям, поводом для конфликта стало желание подсудимых заполучить сэлфи с известным пермяком. По словам Андрея Ширмана, он согласился, но после того, как было сделано более 40 фото, посчитал, что это перебор.

Андрей Ширман (DJ Smash), потерпевший:

- Когда Ванкевич начал оттаскивать меня от барной стойки, я понял, к чему он ведет - он хочет продолжать фотографии делать. Но был настолько пьян, что не смог устоять на ногах, он упал и утянул меня за собой. Когда я поднялся, я почувствовал два удара и увидел конкретно, кто меня бил - и это был Телепнёв.

По словам Андрея Ширмана, в ту ночь ему нанесли серию ударов. При этом никто из пяти опрошенных свидетелей самого избиения не видел. Александр Телепнёв с версией следствия не согласен.

Александр Телепнёв, подсудимый:

- Во-первых, я не хотел бы, чтобы всё так произошло. Не был участником конфликта, но в какой-то момент оказался причастен.

Тем временем диджей Смэш заявляет о подобных эпизодах с пострадавшими от рук Телепнёва и Ванкевича. В сопровождении сразу трёх адвокатов артист намерен добиться для них реального наказания. По статье обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.

Андрей Ширман (DJ Smash), потерпевший:

- Они привыкли так делать, они привыкли откупаться, запугивать людей. История Глеба, которого избили в январе в том же клубе. Они же запугивали его и его семью. Я буду доволен только в конце, когда будет обвинительный приговор с реальным сроком.

Следующее заседание, вероятнее всего, пройдёт без участия Андрея Ширмана - артист попросил суд освободить его от дальнейшего участия в процессе.

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество, Преступления

Опубликовано: 10.07.2018 в 18:21 в рубрике - Вести Пермь

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