Remote Perm - спектакль в декорациях улиц

Спектакль на ходу. И люди в нем - актеры. В Перми возобновился проектRemote, придуманный немецкими драматургами и поддержанный у нас театром оперы и балета. Зрители не сидят в кресле, а ходят по городу. Голос и музыка в специальных наушниках позволяют совсем с другой стороны посмотреть на привычные пейзажи.

По команде все участники Remote Perm надевают наушники, спектакль начинается с музыки, она погружает в атмосферу таинственности, далее синтетический голос представляется искусственным интеллектом и начинает давать различные указания.

Действие начинается на кладбище, и это неслучайно - авторы проекта хотят показать участникам, что это место нисколько не жуткое, а тихое и спокойное, где можно сбежать от городской суеты и поразмышлять о вечном.

Для каждого города немецкие сценаристы и режиссеры пишут свой сценарий, спектакль-прогулка понравится тем, кто хочет взглянуть на город с другой стороны и увидеть в нем совершенно иные смыслы.



Авторы проектаRemote исследовали уже более 30 крупных городов мира. А в России пока три - Москву, Санкт- Петербург и Пермь.

Дарья:

- Очень интересно, здорово, о тех вещах, о которых не задумываешься. Это потрясающий опыт.

Группу людей по городу ведет кто-то невидимый. Участники останавливаются в современных "местах силы" - у гипермаркета, в церкви, перед театром оперы и балета.

Мария Лямина, координатор проекта:

- Спектакль идет по городским улицам, город не стоит на месте, он все время меняется, и вот этот эффект, который мы получаем во время спектакля. очень зависит от того, что происходит вокруг.

Город служит декорациями, а проходящие мимо люди актерами.

Проект Remote ставит вопрос о значении искусственного разума для городов будущего, о "музыке" города в настоящем; о частном и общественном; о жизни и смерти; о стереотипах и новаторстве. Все происходящее авторы называют документальным театром, квестом, перформансом или даже психологическим экспериментом. По их словам, чтобы участвовать в подобном, нужно быть открытым человеком. Ну а прохожие, видя группу людей в наушниках, впадают в недоумение.

В прошлом году в спектакле-прогулке приняли участие примерно тысяча человек, многие возвращаются и в этом.Remote Perm будут проводить до конца сентября, ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте Пермского театра оперы и балета.