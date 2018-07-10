Новости культуры. Пермь. Выпуск от 10.07.2018 г.
Новости культуры. Пермь. В выпуске:
- Кудымкар отметил 80-летний юбилей;
-Remote Perm - премьера Дягилевского фестиваля - 2017 - возвращается!
-начались раскопки по дальнейшему поиску останков трогонтериевого слона;
-День семьи, любви и верности отметили в Демидково.
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