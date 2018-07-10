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← В центре Перми мирно пасутся козы

Новости культуры. Пермь. Выпуск от 10.07.2018 г. →

Гигантская пробка в районе Шадейки спровоцирована дорожными работами

Автомобилисты в социальных сетях сообщают о гигантских пробках на трассе Пермь - Екатеринбург на отрезке от Кунгура до Кукуштана. Еще точнее, заторы начинаются от Шадейки в сторону краевой столицы.

Как сообщают очевидцы, которым посчастливилось уже добраться источника пробок, движение затруднено из-за ремонтных работ на проезжей части.

К сожалению, вариантов объезда этого участка трассы нет. Когда нормализуется ситуация, предполагать сложно.

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 10.07.2018 в 15:11 в рубрике - Вести Пермь

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← В центре Перми мирно пасутся козы

Новости культуры. Пермь. Выпуск от 10.07.2018 г. →

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