В центре Перми мирно пасутся козы

У здания Ленинского районного суда Перми сегодня рано утром были сделаны занимательные фотографии. Автор запечатлел неизвестно откуда взявшихся коз, невинно щипавших траву и кустарники. До сих пор неизвестно, кому принадлежат животные. Из зоопарка, который расположен в нескольких кварталах от ленинского суда, никто не сбегал. Возможно, кто-то из последних жителей ветхих бараков на второй улице Луначарского еще держит коз и забыл закрыть загон.

Впрочем, самые разные животные, в том числе дикие, давно уже не боятся разгуливать по Перми. Так, в минувшие выходные пару лосей заметили близ парковки международного аэропорта Пермь. Лесные гиганты свободно паслись и лакомились местной травой, не пугаясь даже звука взлетающих или садящихся самолетов.