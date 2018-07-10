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В центре Перми мирно пасутся козы
У здания Ленинского районного суда Перми сегодня рано утром были сделаны занимательные фотографии. Автор запечатлел неизвестно откуда взявшихся коз, невинно щипавших траву и кустарники. До сих пор неизвестно, кому принадлежат животные. Из зоопарка, который расположен в нескольких кварталах от ленинского суда, никто не сбегал. Возможно, кто-то из последних жителей ветхих бараков на второй улице Луначарского еще держит коз и забыл закрыть загон.
Впрочем, самые разные животные, в том числе дикие, давно уже не боятся разгуливать по Перми. Так, в минувшие выходные пару лосей заметили близ парковки международного аэропорта Пермь. Лесные гиганты свободно паслись и лакомились местной травой, не пугаясь даже звука взлетающих или садящихся самолетов.
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