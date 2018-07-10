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Физрук из Перми стал легендой мирового спорта

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На крупнейшем международном проходе Париж - Эльзас русские ходоки произвели фурор, пройдя 433 километра за трое суток. Среди рекордсменов был и наш земляк, скромный преподаватель и легкоатлет с мировым именем Сергей Сыстеров. В России он считается спортсменом ветераном, а в Европе его зовут исключительно "мастер".

Футбол во всех телевизорах страны, дворах и, конечно, школьных стадионах. За Кубок Мотовилихи бьются сборные Гимназии №7 и Запруда. У кромки - Сергей Сыстеров. Долгие годы, на морально-волевых, физрук местной школы отвоёвывал и доказывал необходимость спортивного межшкольного пространства. Сегодня - центра притяжения жителей микрорайона Вышка 2.

Сергей Сыстеров, 4-х кратный чемпион Мира и Европы по спортивной ходьбе:

- Вечерами здесь очень интересно: люди бегают, люди катаются на велосипедах, мамы с колясками гуляют, как в сквере. На том маленьком поле мальчишки играют... Мы здесь калитку не закрываем! Стадион доступен для всех.

Здесь же, в аллеях Мотовилихинского района, находя время между работой и уроками, 14-кратный чемпион России, трехкратный победитель Всемирных спортивных игр в Окленде тренируется. До 2.5 часов ежедневно. На крупнейшем международном проходе Париж - Эльзас пермяку поручили ассистировать другому представителю российской сборной Дмитрию Осипову в качестве плесмекера - человека, тянущего за собой на результат.

Сергей Сыстеров, 4-х кратный чемпион Мира и Европы по спортивной ходьбе:

- Вот мы сработали: общая протяжённость оказалась 425 км, плюс 8 км, когда мы ночью заплутали. Таким образом, 433 км. Победа считается команды. Плюс повар, плюс плесмекер, плюс водители, плюс ещё люди поддерживающие. В одиночку такие трассы не преодолеваются.

О русских ходоках, без сна и отдыха отмахавших 10 марафонов за 3 суток, писали французские газеты, президент Макрон поздравил лично. Упроченный авторитет Сергей Сыстеров употребил на решение больного вопроса - реабилитацию отечественных легкоатлетов, лишённых возможности выступать на международных стартах.

Сергей Сыстеров, 4-х кратный чемпион Мира и Европы по спортивной ходьбе:

- Вы знаете, начались подвижки. Вот совсем недавно пришла информация о том, что президент ветеранской международной атлетики вступил в переговоры с президентом ИАФ Севастьяном Коэ. И скорее всего, что вопрос может быть решён и положительно для нас.

Медленно, но верно, Сергей Сыстеров увеличивает брешь в стене европейских санкций. По личному приглашению на чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди ветеранов в Чехии пермяк везёт ещё 9 человек. В отдалённых планах - Всемирные спортивные игры в Японии в 2021 году. В ближайших - пермский марафон. А пока - отпуск, который всемирно признанный легкоатлет проводит на родном школьном стадионе.

Сергей Сыстеров, 4-х кратный чемпион Мира и Европы по спортивной ходьбе:

- Это, в принципе, и есть отдых. Ну, пусть отдых в работе. В любимой работе. Это же здорово, когда работа совпадает с твоим хобби.

Мария Белостоцкая

Метки: в Перми, В России, Спорт, В мире

Опубликовано: 10.07.2018 в 12:50 в рубрике - Вести Пермь

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