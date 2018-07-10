Падающую с моста женщину спасли профессионализм и неравнодушие

Сегодня нашелся тот самый человек, который спас от падения с Коммунального моста женщину. Она пыталась свести счеты с жизнью. Все случилось в минувшую субботу прямо средь бела дня на глазах многочисленных зевак. Из них не испугался прийти на помощь только один.

Высоты ничуть не боится, в строительном альпинизме всего 1,5 месяца, спас человеческую жизнь. И это в 21 год. Столпотворение у ограждения на Камском мосту Сергей увидел из автобуса. Вместе со всеми выбежал и увидел, как люди держат за руки женщину, висящую над пропастью.

Сергей Сыполов:

- Ну, так они ее просто держат. И я перелез туда, схватился рукой за перила и ногой зацепился. Потом мне дали веревку, я поднял ее ногу, зацепил ее ногу своей ногой и под коленом продел ей веревку, и рукой потом потянул веревку кверху.

Впрочем, этим летом это не единственная история по сведению счетов с жизнью таким образом. В июне одну женщину от прыжка отговорил охранник КамГЭС, другая прыгнуть все же успела.

Абыт Садиров:

- С водой разговаривала, рукой махала. И раз туда.

Женщину выловили из воды рыбаки. Она осталась живой. Абыт Садиров с удочкой на КамГЭСе каждый день и, говорит, местные к таким ЧП привыкли.

Абыт Садиров:

- Прямо вот здесь в углу поймали. Встал, покрестился, все вещи положил. Мы побежали, поймали его. Тут, если бы рыбаков не было, столько людей умерло бы.

За 1,5 месяца на пульт спасателей поступило уже 8 таких тревожных сообщений. Чаще всего, говорят специалисты, счеты с жизнью люди сводят прыжками из окон и с мостов.

Денис Епатов, пресс-секретарь пермской городской службы спасания г. Перми:

- Буквально на днях спасатель перелез через балкон и буквально затащил суицидника обратно в квартиру.

По словам психологов, толкает на такие поступки людей чувство вины, желание наказать себя и потеря смысла жизни. Выбор места в таких случаях тоже не случаен.

Людмила Качкаева, психолог:

- Таким образом они заявляют, что они хотят, чтобы им помогли, но не могут попросить помощь, потому что отчаялись.

Так что предотвратить трагедию можно. Главное, вовремя отреагировать.

В таких случаях главное - быть неравнодушными, говорят психологи. Нужно попробовать подойти к человеку, переубедить его, ну, или хотя бы поговорить с ним минут 10-15. Ведь даже это короткое время может спасти человеку жизнь.