Падающую с моста женщину спасли профессионализм и неравнодушие
Сегодня нашелся тот самый человек, который спас от падения с Коммунального моста женщину. Она пыталась свести счеты с жизнью. Все случилось в минувшую субботу прямо средь бела дня на глазах многочисленных зевак. Из них не испугался прийти на помощь только один.
Высоты ничуть не боится, в строительном альпинизме всего 1,5 месяца, спас человеческую жизнь. И это в 21 год. Столпотворение у ограждения на Камском мосту Сергей увидел из автобуса. Вместе со всеми выбежал и увидел, как люди держат за руки женщину, висящую над пропастью.
Сергей Сыполов:
- Ну, так они ее просто держат. И я перелез туда, схватился рукой за перила и ногой зацепился. Потом мне дали веревку, я поднял ее ногу, зацепил ее ногу своей ногой и под коленом продел ей веревку, и рукой потом потянул веревку кверху.
Впрочем, этим летом это не единственная история по сведению счетов с жизнью таким образом. В июне одну женщину от прыжка отговорил охранник КамГЭС, другая прыгнуть все же успела.
Абыт Садиров:
- С водой разговаривала, рукой махала. И раз туда.
Женщину выловили из воды рыбаки. Она осталась живой. Абыт Садиров с удочкой на КамГЭСе каждый день и, говорит, местные к таким ЧП привыкли.
Абыт Садиров:
- Прямо вот здесь в углу поймали. Встал, покрестился, все вещи положил. Мы побежали, поймали его. Тут, если бы рыбаков не было, столько людей умерло бы.
За 1,5 месяца на пульт спасателей поступило уже 8 таких тревожных сообщений. Чаще всего, говорят специалисты, счеты с жизнью люди сводят прыжками из окон и с мостов.
Денис Епатов, пресс-секретарь пермской городской службы спасания г. Перми:
- Буквально на днях спасатель перелез через балкон и буквально затащил суицидника обратно в квартиру.
По словам психологов, толкает на такие поступки людей чувство вины, желание наказать себя и потеря смысла жизни. Выбор места в таких случаях тоже не случаен.
Людмила Качкаева, психолог:
- Таким образом они заявляют, что они хотят, чтобы им помогли, но не могут попросить помощь, потому что отчаялись.
Так что предотвратить трагедию можно. Главное, вовремя отреагировать.
В таких случаях главное - быть неравнодушными, говорят психологи. Нужно попробовать подойти к человеку, переубедить его, ну, или хотя бы поговорить с ним минут 10-15. Ведь даже это короткое время может спасти человеку жизнь.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Палеонтологи приступили к раскопкам пермского трогантериевого слона
Утонувших в минувшие выходные до сих пор ищут в разных территориях края
Дожди и облачность принесут похолодание
«Новогор-Прикамье» возобновил работу с абонентами в бизнес-центре «Белчер»
Фестиваль Владимира Храпова прошел на городском пляже
Фестиваль «Театральная пестрядь» получил весомую финансовую поддержку
Новости культуры. Пермь. Выпуск от 09.07.2018 г.
«Танец слонов» - кульминация «Небесной ярмарки»
Пермяки решили, как будет выглядеть новая эспланада
Прогуляться по Красной и Зеленым линиям Перми можно группами и в одиночку
Добавить комментарий: