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Палеонтологи приступили к раскопкам пермского трогантериевого слона

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В Оханском районе в селе Казанка начались раскопки по дальнейшему поиску останков трогантериевого слона. Гигантского мамонта, который жил 500 тысяч лет назад, обнаружили еще в прошлом году на берегу Камы, и части уже перевезли в музей.

- Это топор, а это колун!

По пути к месту раскопок палеонтологи останавливаются в строительных магазинах. Колун, топор, тележка – теперь команда «во всеоружии». Пункт назначения – село Казанка в Оханском районе. Здесь участники экспедиции запасаются питьевой водой и пересаживаются на внедорожники. За рулем одного из них Сергей Безматерных – он знает эту местность как никто другой и уже третий год помогает ученым.

Сергей Безматерных:

- Это все наши арендованные леса, мы за ними смотрим. Года 4 назад местные рыбаки нашли – на берегу вымыло – они думали, бивень мамонта. Хотели продать через интернет, и вот выяснилось, что это даже не мамонт, а чудо-юдо, слон, который еще до мамонта жил.

Трогантериевый слон, или степной мамонт, жил на просторах Евразии 500 тысяч лет назад. Имея высоту в плечах до 4 метров, он относился к крупнейшим представителям хоботных всех времён, а вес его достигал 10 тонн.

Евгений Мащенко, палеонтолог, сотрудник Палеонтологического института РАН:

- Кроме трогантериевого слона там сохранились остатки растений, пыльца древних растений, беспозвоночные животные, моллюски разные.

За годы экспедиций ученые изъяли из земли только половину костей скелета. Часть из них уже представлена в Музее пермских древностей. Сюда хрупкие останки доставили с ювелирной аккуратностью. Позвонки, фрагмент черепа и бивень, все в хорошей сохранности. Кстати, именно бивень помог ученым определить пол животного – это самец трогантериевого слона.

Именно в этом месте и был обнаружен скелет трогантериевого слона, и, возможно, даже не один. За зиму место раскопок несколько осыпалось, но это даже хорошо – удалось избежать браконьерства. И сегодня палеонтологи вернулись к своей работе.

В этот раз ученым будет помогать тяжелая техника. Экскаватору предстоит снять верхние слои почвы – до 5 метров, но прежде закрепиться на месте раскопок, а это задача не из простых – берег слишком крут.

Татьяна Вострикова, руководитель палеонтологической экспедиции, заместитель директора по развитию «Пермского краеведческого музея»:

- В этом году мы упаковались по полной. У нас и пила, и шуруповерт, и циркулярка, и генератор – все то, что позволит быстро и комфортно работать в поле.

Сейчас главное, чтобы погода не подвела. Дождь может нарушить не только планы по раскопкам, но, размыв дорогу, отрежет лагерь ученых от цивилизации. Правда, к такому опытные палеонтологи готовы – запаса провизии хватит на все 15 дней экспедиции.

Мария Костарева

Метки: в Пермском крае, Культура

Опубликовано: 10.07.2018 в 10:19 в рубрике - Вести Пермь

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