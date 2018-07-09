Утонувших в минувшие выходные до сих пор ищут в разных территориях края

В Кунгуре волонтеры приступили к обследованию берегов Сылвы в надежде отыскать тело шестилетнего мальчика, по свидетельству близких, утонувшего накануне вечером. Он играл у реки, взрослые неподалеку занимались своими делами и не уследили. Скорее всего, ребенок упал с берега, его подхватило течением и унесло далеко от места происшествия. Поиски идут с вечера и прекращались только на ночь, но пока не дали результатов.

В Гайнском районе на Каме также до сих пор ищут утонувшую девушку. Трагедия также произошла в воскресенье в поселке Харино. Очевидцы говорят, что погибшая попала в речной водоворот. Спасти ее не успели. На место прибыли дополнительные силы спасателей, но отыскать тело еще не смогли.

За выходные дни случаи утопления зафиксированы также на мотовилихинском пруду в Перми, в Косе и в Большесосновской районе. Всего с начала года утонуло 26 человек, из них трое детей и один подросток 17 лет.