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Дожди и облачность принесут похолодание
Пермское краевое управление МЧС России предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. В ближайшие сутки интенсивность дождей будет только нарастать. Грозы и ливни ожидаются на всей территории края вместе с усилением ветра до 18 метров в секунду. Ночью и завтра днем похолодает.
А эти кадры сняты час назад в окрестностях Перми. Там выпал крупный град. Повторение такого явления весьма вероятно и завтра. Наиболее опасен град для посадок в открытом грунте. Часто страдают и автомобили, оставленные вне навесов и крыш. Что касается прогноза на ближайшие сутки, то вот что ранее Вестям сообщили в ГИС-центре классического университета.
Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ:
- Завтра ожидается заметное похолодание, но оно будет связано не столько с затоком прохладного воздуха, сколько с усилением облачности и дождями, которые с завтрашнего дня будут идти повсеместно и могут быть сильными. В последующие дни сохранится влияние этого малоподвижного заполняющегося циклона, но уже будет происходить уменьшение облачности, температура будет повышаться. В отдельные дни дневная температура может опускаться до + 20 градусов, но в целом она снова будет сохраняться на уровне + 22, + 27 градусов.
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