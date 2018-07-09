"Новогор-Прикамье" возобновил работу с абонентами в бизнес-центре "Белчер".

Напомним, офисное задние было опечатано судебными приставами по решению суда 21 июня. Причиной стали нарушения правил пожарной безопасности, выявленные после совместной проверки прокураторы и МЧС. В итоге была приостановлена работа многих компаний-арендаторов, среди них оказался крупнейший в регионе визовый центр.

Ранее подобная участь дом быта "Изумруд", торговый центр "Кит", "Бирюса", "Строитель", развлекательный центр "Октябрь".

Николай Иванов, директор по связям с общественностью ООО "Новогор-Прикамье":

- По этому адресу осуществляется приём юридических лиц потребителей, осуществляется приём физлиц по установке приборов. В определенном смысле работа была парализована, но многие уже привыкли сюда ходить.